Em Parintins, Saullo Vianna participa da implantação da FUnATI e entrega moção de aplausos ao Dr. Euler Ribeiro

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) participou da assinatura do termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Parintins e a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), nesta quinta-feira (26). Na oportunidade, o parlamentar entregou moção de aplausos ao reitor da FUnATI, Dr. Euler Ribeiro. Saullo tem cumprido agenda na cidade desde a quarta-feira (25).

A FUnATI atua como um centro de referência de ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde do idoso. São mais de três mil vagas, semestralmente, oferecidas ao público com mais de 50 anos, somente na capital. Durante a assinatura do convênio, Saullo destacou o trabalho realizado pela fundação no Amazonas.

“A Funati tem um grande trabalho, principalmente na capital, e agora ela passa a fazer a interiorização dessas ações, levando para o interior. Parintins vai ganhar muito. Uma cidade que tem muitas pessoas da terceira idade e, com toda certeza, vai trazer qualidade de vida, saúde e também a questão social, que é um grande trabalho que a Funati faz e que vai beneficiar os nossos idosos”, pontuou.

A moção de aplausos ao reitor da FUnATI, Dr. Euler Ribeiro, é de autoria do deputado Saullo Vianna. O parlamentar ressaltou a importância da instituição para o Estado, além do trabalho realizado pelo gestor da fundação.

“A intenção é que a gente consiga levar a FUnATI a todos os municípios. A fundação tem esse trabalho de pesquisa, de levar o conhecimento para os idosos, que é sensacional. E o Dr. Euler, há anos, vem contribuindo para o crescimento da FUnATI, dando apoio a muitos idosos que já passaram pela instituição”, disse Saullo.

Visita ao Mocambo

Na quarta-feira (25), Saullo Vianna esteve no Distrito do Mocambo, zona rural de Parintins. Lá, ele teve a oportunidade de conversar com os moradores, entender as necessidades da comunidade, além de contribuir com o esporte e a cultura local.

O parlamentar, que destinou 100% de suas emendas da Educação ao município de Parintins, visitou a reforma da Escola Estadual Caetano Mendonça. Ele reafirmou o compromisso com o prefeito Bi Garcia de continuar contribuindo com o desenvolvimento educacional da cidade.

“Nós temos, hoje, obras que já estão sendo executadas. Estamos aguardando a liberação de mais recursos para a área da educação. E, muito em breve, voltaremos aqui para assinar a ordem de serviço”, afirmou.

Assessoria Parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI