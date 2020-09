Em Parintins, Setemp realiza cadastros para Carteira Nacional do Artesão a partir do próximo dia 28

A partir do dia 28 de setembro, uma equipe técnica da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo do Amazonas (Setemp), em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo (Semctur) estará em Parintins, realizando o mapeamento para o cadastro e renovação da Carteira Nacional do Artesão. A ação dá continuidade ao trabalho que já estava sendo realizado de forma virtual.

O atendimento será nos horários de 17h às 19h, no dia 28, de 08 às 18h, no dia 30 e de 08h às 11h, no dia 01 de outubro, na Escola Municipal de Idiomas e Informática Aldair Kimura Seixas, na av. Nações Unidas.

O cadastramento adiciona benefícios valiosos como a emissão de Nota Fiscal e a isenção do ICMS, além de inserir na lista de alternativas para participar de feiras estaduais e nacional .

Para os artesãos que têm acesso à internet e desejam fazer a carteira, o cadastro pode ser realizado por meio do Portal do Artesanato Brasileiro (www.artesanatobrasileiro.gov.br).

Os artesãos que precisam atualizar os dados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro são:

WANDERLEY RIBEIRO PANTOJA KARLA DE ALMEIDA FERREIRA ELIANE TEIXEIRA DE ASSIS ELIAS FREITAS DA SILVA ALCEMIR DA COSTA SOUZA MARIA ZENAIDE CARNEIRO PINTO Adriana de Sá Sakamoto Afonso Freitas de Souza ELIANE MAIA DE SOUZA EUDES LOPES BATISTA EVERTON DA SILVA SOARES

12.FELIPE BRUNO ROCHA DE MENEZES

ANDRÉ LUIS PIRES ALFAIA. JOSÉ LÁZARO ALFAIA DE SOUZA ANDRIEL DE SOUZA ALFAIA. CLEDILENO BENTES DA SILVA. JUNIOR PEREIRA MARQUES Ednaldo Batista de Souza. Fonsineles Batista Gomes Francinila Batista Ferreira France Haillins Batista Ferreira MARIA JOCILENE FERREIRA RODRIGUES MARIA NILBA DA SILVA GARCIA MARIA NONATA DOS REIS TAVARES FERREIRA IZOILA BATISTA. NEIDA MARIA TEIXEIRA CARNEIRO OCEILSON FONSECA CARDOSO OMAR GIOVANNI CASTRO GONZALEZ

29.OSIAS DE SOUZA COSTA

IVANETE FREITAS DE ALFAIA Rodrigo Silva Batista Roque Cardoso LOURENÇO ANDRADE AZEDO IRENILDA SANTAREM DA SILVA TARCIARA CARNEIRO CID TEREZA SORAIA MATOS BARROSO VALMIR DE SOUZA DA SILVA Vanessa Rozangela Batista Alfaia SALUILSON FONSECA CARDOSO

40.WALMIR BARBOSA DE SOUZA

WILLHAMES JORGE DA SILVA YANO DE SOUZA TAVARES Benedito Coelho Freitas Leandro Miquiles JOSE RIBEIRO NETO Marcio de Jesus Azedo LUIZ PAULO LOPES VALDEMAR SOUZA DA SILVA FILHO ARLETE CARDOSO GUERREIRO CIRENE MARIA BARROS PENHA HANSINELIO DE SOUSA MOURA PEREIRA JAQUELINE RIBEIRO ANDRADE VALCILEY DA ROCHA COSTA HEULLY DE OLIVEIRA MARTINS ELIMARA DOS SANTOS DA SILVA JOSE DA SAUDE GUERREIRO IDALICE ROCHA CUNHA SILVIA MARA DA CONCEIÇÃO GOMES ALDECY AZEVEDO FUZIEL LUCIA HELENA MUNIZ DE ALCANTARA JOCENILA PEREIRA DA SILVA REGINA MACIEL BENTES PASSOS IVAN DA SILVA FREITAS ROSA ESTHER GARCIA DABELLA JODENILSON MEIRELES MUNIZ ANTONIO DE OLIVEIRA CURSINO MARA NASCIMENTO FERNANDES ANDREZA MIQUILES HIVILA DE OLIVEIRA DA SILVA ELINAIA GOMES MENDONÇA ALAIZA DE SOUZA DIAS AROLDO CASTRO DA CONCEIÇÃO MARIA DO CARMO DE ALMEIDA FREITAS ARISTHEU MONTEIRO DE SOUZA RAURIANE FERREIRA DOS SANTOS MARIA VIRGINIA CARNEIRO ALFAIA RUTE CARNEIRO ALFAIA MARIA LUCIA MOREIRA VALENTE LILIAN PAZ DE OLIVEIRA VIEIRA ALDENIRA DA SILVA MENDES JEANE MARIA DA SILVA EVANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ODILSON DA SILVA CARMO FERNANDO DOUGLAS GUIMARÃES CID ROSARIA OLIVEIRA SANTOS OTAVIO DOS SANTOS MUNIZ MARILIA DE CARVALHO TEIXEIRA MARILEIA DE CARVALHO TEIXEIRA

A lista com informações completas, onde consta a situação da carteira por status, está fixada na portaria da Escola Municipal de Idiomas e Informática Aldair Kimura Seixas e no Centro de Atendimento ao Turista (Cat).

Bruna Karlla/SECTUR-SECOM

(Foto: Divulgação)