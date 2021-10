Em Parintins, Wilson Lima entregou uniformes a 225 tricicleiros em apoio à melhoria dos serviços turísticos

O governador Wilson Lima encerrou a programação de ações do Governo do Estado em homenagem aos 169 anos de Parintins, na sexta-feira (15/10), com a entrega de uniformes a 225 tricileiros do município (a 369 quilômetros de Manaus). A ação é mais uma iniciativa para melhorar a qualidade dos serviços turísticos na cidade.

Ao fazer um balanço das atividades realizadas ao longo do dia em Parintins, Wilson Lima destacou ações que “mudam a vida das pessoas”.

“Hoje nós fizemos a entrega de UTIs, e é a primeira vez que isso acontece no interior do estado, é a primeira vez que nós temos o atendimento da alta complexidade; além das ações sociais que nós fizemos aqui, de entregas de cestas básicas, de emissão de documentos, de recadastramento de pescadores, de entregas para o setor primário, convênios que nós assinamos com a Prefeitura, de recursos que nós repassamos para instituições que tratam de pessoas com deficiência, de investimentos na área do esporte”, detalhou o governador.

Wilson Lima destacou, ainda, o repasse de recursos para o esporte de base de Parintins e o anúncio da reforma do campo do São Paulo. “É o Governo do Estado fazendo entregas importantes para melhorar a vida de quem mora aqui no município. Cheguei aqui 8 horas da manhã, a gente não parou conversando com as pessoas e também fazendo entregas, eu saio daqui muito realizado”, frisou.

Apoio ao turismo – O presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, lembra que essa é a segunda vez que o Governo entrega equipamentos ao segmento. “Nesse momento de retomada é essencial o apoio de todos para prepararmos os municípios para receberem os turistas. Os técnicos da Amazonastur estão atuando fortemente para contribuir com o desenvolvimento dos produtos turísticos da região, o que também ajuda no crescimento econômico e social”, disse Sérgio Litaiff.

Ao todo, foram entregues 450 blusas, 225 bermudas e 225 bonés aos trabalhadores da Associação de Tricicleiros de Parintins (ATPIN) e da Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP). O triciclo é uma bicicleta adaptada para transportar carga que, ao longo dos anos, se transformou em meio de transporte de passageiros e atração turística.

O presente da ATTP, Rafael Carneiro, que trabalha há mais de oito anos no ramo, disse que a entrega dos equipamentos é fundamental para a atuação dos profissionais.

“Nós recebemos os turistas, seja nacional ou internacional e é muito importante esse fardamento pelo fato de que nós identificamos os tricicleiros. Quando o turista chega em Parintins ele quer ser bem recebido, quer saber para onde vai com quem vai. Essa identificação passa segurança ao turista que visita a ilha”, disse Rafael.

Além do investimento em equipamento, o Governo do Estado também distribuiu, em junho deste ano, 200 cestas básicas para esses profissionais. As cestas foram entregues por meio da Amazonastur e Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). Os tricicleiros também estão participando de curso de capacitação por meio de uma parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que está ofertando 6.150 vagas em 20 cursos gratuitos para 26 municípios do estado.

Fotos: Lucas Silva/Secom e Arthur Castro/Secom

Postado por Carlos Frazão/JI