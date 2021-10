Em retomada de competição, Rua Allanquim vence torneio início no bairro Santa Clara

O bairro Santa Clara voltou a ficar movimentado com a retomada da disputa do Campeonato Santa Clara de Ruas, que aconteceu neste domingo, 24 de outubro, na Arena Joca – antigo campo do Matadouro. O torneio de apresentação das equipes formadas por moradores/atletas do bairro, teve a Rua Allanquim como vencedora.

“Assim foi o domingão maravilhoso com o início do Campeonato das Ruas, do bairro de Santa Clara. Um show de futebol, muita gente prestigiou esse grandioso evento futebolístico, que só engrandece o esporte parintinense”, comemorou o coordenador da disputa, Josafá Guimarães o ‘Balaio’ por meio de sua rede social (facebook).

Chegando em sua 4ª edição, em 2021, o campeonato tem o apoio da Prefeitura de Parintins e conta com a participação de oito times das ruas: Nakauth /Francisco Belém, Padre Martins/Professor Pena Ribeiro, Desembargador João Corrêa1, Joaquim Prestes Azedo/Isabel Belém, Eurípedes Prado, Allanquin, Edilce Baranda e Desembargador João Corrêa2. “A competição visa o desenvolvimento do desporto e o entretenimento para que a comunidade volte a ter a alegria e a interagir melhor na sociedade, tirando mais os jovens da ociosidade”, ressalta o popular Balaio, sobre o retorno da competição.

Ele informa ainda que durante toda a disputa que acontecerá nos finais de semana, será exigido o uso de máscara nas arquibancadas e a higienização com álcool em gel 70%, conforme recomendação da Secretaria de Saúde de Parintins – SEMSA, para segurança da coordenação, árbitros, torcedores e atletas.

Texto: Kedson Silva/JI

Fotos: Facebook