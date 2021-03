Em Rio Preto da Eva, Saullo Vianna anuncia emenda para saúde e destaca potencial agroindustrial do município

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) cumpriu agenda extensa de trabalho nesse sábado (27), no Rio Preto da Eva, município da Região Metropolitana de Manaus. Na ocasião, o parlamentar anunciou a destinação de R$100 mil de suas emendas impositivas para Saúde.

Ao lado do prefeito Anderson Souza e do vice-prefeito, José Dantas Neto, Saullo fez questão de visitar o Hospital Thomé Raposo e também a UBS Dr Hamilton Cidade que graças aos recursos destinados por ele, vão receber insumos e medicamentos para atendimento da saúde básica e também tratamento para Covid-19.

O deputado doou ainda, aparelho do tipo BiPAP e sete unidades de medidor de glicose. “Um dos compromissos do nosso mandato é ajudar a população do interior, e é muito gratificante saber que em Rio Preto da Eva os recursos da emenda vão ser corretamente aplicados para oferecer melhor atendimento de saúde à população”, disse Saullo.

O deputado esteve também no Ramal ZF7-B e no Ramal do Paraíba e destacou a importância de investimentos na produção agroindustrial para o desenvolvimento econômico do município. Para ele, manter tanto os ramais como a AM-010 em boas condições de trafegabilidade é fundamental para potencializar o escoamento da produção.

O prefeito Anderson Souza ressaltou a importância de parcerias que priorizam ações para garantir melhor qualidade de vida à população de Rio Preto da Eva.

“O apoio do deputado chega em boa hora para reforçar nossas ações de combate ao coronavírus e atendimento básico de saúde. Ele sinalizou também que vai intermediar pedido junto ao Governo para que seja feito o asfaltamento no ramal ZF7-B responsável pela produção de verduras, frutas e peixes que abastecem Rio Preto, Manaus e municípios vizinhos”, frisou.

Por Mahira Maia, assessoria parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI