Em Urucurituba, reeleição de Sabugo é Confirmada em Convenção

Sabugo apresentou seu candidato a vice-prefeito, Leôncio Tundis (E)

A candidatura do atual prefeito de Urucurituba, Claudenor Pontes, o Sabugo, (PT), foi confirmada neste dia 13, em convenção, realizada no sítio do Joca. Sabugo apresentou seu candidato a vice-prefeito, Leôncio Tundis, funcionário dos Correios e filiado ao Republicanos.

13 partidos fazem parte do Arco de aliança em prol à reeleição de Claudenor Pontes: PT, Republicanos, MDB, PSL, Democratas, PSD, PCdoB, Progressistas, PDT, Cidadania, PSDB, Avante, Solidariedade.

A festa da democracia contou com a participação do deputado federal Silas Câmara e do deputado estadual Sinésio Campos (foto), em ambos os discursos, os deputados enfatizaram a importância da reeleição de Sabugo, para que Urucurituba continue avançando.

O candidato à reeleição Claudenor de Castro Pontes, disse que pretende permanecer no comando do município de Urucurituba para dar continuidade ao pacote de obras que vêm realizando neste município. Na ocasião também foram apresentados 100 candidatos a vereadores.

Por Alan Gomes – JORNAL A FOLHA DO POVO

Postado por Carlos Frazão/JI