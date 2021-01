Em visita ao hospital Jofre Cohen, Bi Garcia acompanha de perto o atendimento a pacientes

Em mais uma visita a todas as enfermarias do hospital Jofre Cohen, unidade de referência para o tratamento do coronavírus em Parintins, o prefeito Bi Garcia inspecionou, na noite de sexta-feira (29), o atendimento prestado aos pacientes. Mesmo com os seguidos recordes de internações, a meta da Prefeitura de Parintins é manter a qualidade no tratamento e garantir o fornecimento de insumos importantes como o oxigênio.

“Temos travado uma luta diária para aquisição de equipamentos, medicamentosa e insumos como cilindros de oxigênio de Manaus, Santarém e até em Oriximiná, como aconteceu hoje. Recebemos mais 60 cilindros em dois vôos em parceria com o Estado. E mais uma vez apelamos para que a população faça a sua parte se prevenindo”, ressaltou Bi Garcia.

Dona Izane Sarmento, que acompanha seu pai Raimundo Sarmento de 69 anos, ressaltou a qualidade do serviço prestado a seu pai desde o transporte em ambulancha do Espírito Santo do Aduacá até Parintins. “Meu pai está com vida, se recuperando e tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. A visita do Prefeito mostra humanidade, atenção e com certeza todos os pacientes se sentem privilegiados”, salientou.

Secom Parintins

Fotos: Márcio Costa