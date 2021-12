Embarque e desembarque de passageiros de embarcações de grande porte será feito somente no porto de Parintins

Em encontro realizado pelo prefeito de Parintins, Bi Garcia, com o agente fluvial de Parintins, André Vieira, e vereadores, foi alinhada a a decisão de que o embarque e desembarque de passageiros em embarcações de grande porte será feito somente no cais do porto. O terminal hidroviário passa por obras de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e temporariamente as operações estavam centralizadas em porto privado, atividade que ficará proibida a partir desta quarta-feira, dia 22.

Caso haja descumprimento haverá possibilidade de aplicação de multa para o proprietário da embarcação. O embarque de cargas continuará acontecendo no Porto Santa Rosa.

O prefeito Bi Garcia lembrou que foram enviados vários ofícios ao DNIT e a Prefeitura até patrocinou a vinda de profissionais do Governo Federal para que pudessem fiscalizar e a reabrir o Porto em sua totalidade. “Lamentavelmente nada aconteceu. Hoje fui à Capitania dos Portos e chegamos ao entendimento de que a Capitania tem autonomia para proibir o embarque e desembarque de passageiros na Construtora Santa Rosa. Depois dessa reunião, estamos baixando a portaria permitindo somente o embarque e desembarque de cargas naquele local e de passageiros ficará restrito no Porto, que é de responsabilidade do DNIT, do Governo Federal”, salientou o prefeito.

O agente fluvial da Capitania dos Portos, André Vieira, informou que haverá fiscalização para que as embarcações respeitem a determinação que visa justamente proporcionar maior conforto aos passageiros. “A gente sabe que tem embarcações que são acostumadas em descumprir as normas. Vamos falar com o DNIT para facilitará o acesso e o desembarque de passageiros”, ressaltou.

Secom

Foto: Yuri Pinheiro