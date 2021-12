Emenda de Saullo Vianna viabiliza compra de equipamento de raio-x em Silves

Em Silves, o deputado estadual Saullo Vianna (PTB) participou, nesta segunda-feira (27), da entrega do equipamento de raio-x, fruto de uma emenda de sua autoria. O recurso destinado foi no valor de R$ 155 mil, e vai ajudar a reduzir a fila para realização de exames no hospital do município.

Além de visitar as instalações do hospital e acompanhar a entrega do equipamento, Saullo também reuniu-se com o prefeito, vereadores, lideranças e apoiadores.

“Esse é um fato concreto da união de esforços, quando se junta deputados, governador, prefeitos e vereadores, e a gente consegue ajudar a população. No final das contas, o trabalho é sempre esse, ajudar o povo. Nós somos servidores públicos também, assim como o gerente do hospital, médicos, professores. E eu fico muito feliz de estar ajudando”, afirmou o deputado.

O deputado destacou que, além do recurso que possibilitou a aquisição do equipamento de raio-x, ele também destinou outras duas emendas para Silves, em 2021 e 2022, para o Fundo Estadual de Assistência Social (Feas), no valor de R$ 250 mil e R$ 300 mil, respectivamente.

“São recursos que vão possibilitar a aquisição de cestas básicas, beneficiando famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, em Silves. Infelizmente, essa é uma realidade que afeta todo o interior do nosso Estado, e por meio do nosso mandato estamos tentando diminuir essa carência”, acrescentou.

Compromisso com Silves

Saullo Vianna aproveitou o momento para reafirmar a continuação dos seus trabalhos em função do interior do Estado. Com os moradores de Silves, o deputado firmou o compromisso de ajudar a viabilizar convênios que possibilitem a continuação dos serviços de pavimentação nas ruas do município, além de reformas das escolas estaduais e no telhado do hospital da cidade.

“Em 2018, eu fui o deputado estadual mais votado em Silves. E eu reconheço isso, por terem acredito em mim e me apoiado quando precisei. O meu compromisso é de poder ajudar o município, e eu tenho uma responsabilidade grande por ter sido o mais votado”, ressaltou.

Texto e fotos: Assessoria