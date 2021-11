Empate garante equipe do Bom Socorro na segunda fase da Copa Parintins de Futebol

Após um jogo truncado e com ambas equipes lutando pela vitória até o apito final, assim, foi o empate em 1 a 1,entre América do Parananema e Bom Socorro do Zé Açú, em partida válida pela Copa Parintins de Futebol que aconteceu na noite desta quarta-feira, 10 de novembro, no estádio Tupy Cantanhede. Com a igualdade no placar, o selecionado da comunidade do Zé Açú é a primeira equipe da Chave D, classificada para a segunda fase da competição.

“Matematicamente estamos classificados. Os meninos estão de parabéns pelo empenho e a luta em campo. Agora vamos trabalhar ainda mais duro para corrigir as falhas. Não podemos mais levar os gols que temos pego, mas temos um time brigador”, destaca a classificação o treinador Izael Bruce.

O empate acabou sendo um resultado positivo também para a equipe do América que entrará em campo contra o Nacional, no dia 16, precisando apenas de um empate para se classificar. Para o Tricolor de Aço (Nacional), só a vitória interessa.

Outro Jogo

Com gols de José Kenedy Nogueira e Gustavo Pereira, o Santos estreou a competição com vitória, vencendo pela Chave A, o Náutico pelo placar de 2 a 0.

A rodada prossegue na quinta-feira, 11 de novembro, com as partidas iniciando às 18h30min entre:

1° Jogo (B): São Cristóvão X Flamengo São Vicente

2° Jogo ( C ): Corinthians X São Paulo

A disputa da Copa Parintins de Futebol é promovida pela Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV.

Texto e foto: Kedson Silva/SEMJUV