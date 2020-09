Empreendimento Parintins Natural

Parece uma conquista difícil mudar os padrões de viver em harmonia com a natureza. Dar passagem para que a sustentabilidade favoreça os projetos turísticos residenciais, embora seja uma tendência mundial dos continentes que já perderam a maior parte de sua vegetação nativa.

O fato é que existe uma nova forma de viver em harmonia com o meio ambiente com uma qualidade de vida de excelência, fazendo uso de pequenas ações em habitações cujo empreendedor tenha foco nos projetos que faça o hóspede ficar a vontade como dentro de sua própria casa.

Essa é a proposta do condomínio Parintins Natural onde ficava o famoso Flutuante da Soraya, localizado na cabeceira do Lago Macurany, e ao mesmo tempo somente 370 metros distante do Bumbódromo. Após um estudo elaborado da Efa Construções, que não mediu esforços para manter a beleza natural do lcal, aprimorando todas as tendências mundiais de sustentabilidade para colocar no mercado o moderno modelo de residencias turísticas, onde o proprietário de cada imóvel é o gestor do negócio.

O residencial turístico possui píer exclusivo para atracação de lanchas. A preservação das árvores frondosas permite que o morador tenha paisagem e iluminação que promove o aumento da ventilação e iluminação natural.

São 16 casas duplex distribuídas em duas alamedas, Caprichoso e Garantido, sala de estar-jantar e cozinha integrada, dois quartos e uma suíte com acabamento em porcelanato e janelas-portas em blindex, garagem. Na área de lazer tem a orla do lago Macurany para caminhadas em contato direto com a natureza, composta de pista para corrida ou para aqueles que não curtem esportes, apenas para contemplar as aves, o céu estrelado das noites parintinenses será uma terapia para a mente e o corpo. Na área social tem play ground, tapiri, área gourmet, churrasqueira, duchas e arborização nativa no quintal.

Segundo o engenheiro Erison Farias, proprietário da Efa Construções, a construtora desenvolve serviços sustentáveis e com durabilidade comprovada que dão segurança ao cliente. “O bem estar dos moradores de um empreendimento é a satisfação total da equipe de profissionais da empresa, agregando à obra conforto, luxo e bom gosto. A[em da vantagem de viver bem em um espaço sustentável”, ressaltou Erison.

Para a Efa Construções o importante dessa tendência sustentável é que, com o tempo, as medidas de economia bem como o uso inteligente da água e energia vão trazer redução de taxas condominiais. O projeto até a sua execução contempla responsabilidade social e uso de materiais de baixo impacto ambiental. O condomínio sustentável é a nova tendência em todo o mundo, pois apresenta uma forma consciente de viver, morar e hospedar turistas de qualquer paragem.

O condomínio fechado Parintins Natural fica localizado na Rua Agostinho Cunha, 2052, bairro São Vicente de Paula, atrás do Bumbódromo. Com acesso via terrestre e fluvial terá uma segurança especial com câmeras de vigilância, cerca elétrica, guarita e interfone. Será usada uma integração tecnológica para clientes com acesso à distância.

Por Soraya Cohen

Fonte: https://www.jcam.com.br/

Postado por Carlos Frazão/JI