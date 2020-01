Empresa de Alimentos fecha parceria com bloco Lagarto Salgado

A empresa Aurora alimentos que atua a mais de 50 anos em todo o Brasil fechou na noite de ontem 20/01/2020 patrocínio com o Bloco Carnavalesco Lagarto Salgado. Os coordenadores do Bloco Alan Pimentel, Cristiana Butel, Fernanda Butel e demais membros nos informaram que o convite partiu da própria empresa, por se tratar de um bloco que ao longo de sua história vem mostrando um trabalho com seriedade e muita responsabilidade, não apenas no Carnailha, mas nos demais setores que envolve a comunidade que abrange parte do Bairro da Francesa.

O Lagarto Salgado é o atual campeão do carnaval na chave dos irreverentes e nesse sentido, integra o grupo de campeões apoiados pela empresa AURORA ALIMENTOS a exemplo do time da Chapecoense de Santa Catarina.

Além da seriedade que os dirigentes conduzem o bloco, chamou atenção também a questão da inclusão social, da diversidade, o envolvimento com as questões ambientais e por ser uma agremiação que atua junto a comunidade.

A empresa Aurora Alimentos acredita no potencial do Lagarto Salgado e do Carnailha e vai colaborar com suporte material para que se faça um grande desfile, engrandecendo ainda mais o Carnaval de Parintins.

