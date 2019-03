Empresa Estadual de Turismo do Amazonas chega a Parintins para apresentar a versão 3.0 do Cadastur

Encontro visa reunir Trade Turístico, no dia 13 de março, na Escola Estadual Senador João Bosco, a partir das 18h (Foto: Yuri Pinheiro)

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) chega a Parintins para uma ação integrada onde será apresentada a nova plataforma da Cadastur 3.0 e o Sistema Nacional de Registro de Hóspedes (SNRHos). A Prefeitura de Parintins entra nessa parceria com a Amazonastur e convida todo o Trade Turístico Municipal para participar dessa importante reunião, que ocorrerá no dia 13 de março, a partir das 18h, na Escola Estadual Senador João Bosco.

O encontro será o momento para expor as dúvidas com relação à plataforma e será explicado o passo a passo de como fazer o cadastro e também explicar o porquê de estar cadastrado.

Para a gerente do Departamento de Registro e Fiscalização da Amazonastur, Giovanna Tapajós o programa, além de facilitar o acesso dos cidadãos a serviços públicos amplamente utilizados, auxilia também na regularização do setor turístico.

“O nosso objetivo é fazer com que os prestadores de serviços turísticos estejam cadastros no sistema Cadastur, o qual traz vantagens para esses prestadores, fazendo que esses prestadores façam serviços de forma ordenada, legalizada, além de sensibilizarmos aqueles que ainda não estão cadastrados”, pontuou Giovanna.

A gerente explicou ainda que quem está regularizado no Cadastur tem diversos benefícios, tanto no público quanto no privado. Entre as vantagens, maior visibilidade para o serviço ou produto turístico, segurança para o turista, em especial nas demandas junto ao Ministério do Turismo.

Bruna Karlla/SEMCTUR/SECOM