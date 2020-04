Empresa Proshow Iluminação participa de Live histórica exibida pela A Crítica

Sempre presente em eventos beneficentes, a empresa ProShow Iluminação não podia ficar de fora da Live histórica exibida pela TV A Crítica na noite de sexta-feira, 17, pelo canal 12 e em seu canal no You Tube, com um grande show dos cantores Guto Lima, Wendel Pinheiro e os apresentadores dos bumbás, Caprichoso (Edmundo Oran) e Garantido (Israel Paulain)..

A empresa da Ilha proporcionou um grande cenário de luz e cores para o “duelo” ao vivo dos artistas azul e vermelho direto do Kwati Club. “Primeiramente parabenizamos a TV A Crítica e todas as demais empresas que ajudaram para que esse grande show acontecesse. Agradecemos pela oportunidade dada a Empresa ProShow de também colaborar com os nossos artistas a superarem esse momento difícil para todos diante da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, agradece o empresário Babá Tupinambá.

Nesse período de quarentena os shows estão suspensos, e as lives são estratégia tomada pelos artistas para angariar fundos e oferecerem aos fãs uma oportunidade de lazer dentro de casa, ouvindo uma boa música, nesse caso, a sofrência de Guto Lima, o pagode de Wendel Pinheiro, e direto de Parintins, os amantes do Festival puderam reviver a rivalidade dos bumbás em qualquer lugar do planeta.

Foto: Paulino Produções

Texto: Kedson Silva/JI