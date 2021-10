Encantada com trabalho de Bi Garcia, ex-senadora Vanessa Grazziotin diz que “Parintins é um exemplo para o Amazonas e o Brasil”

Desde o dia 10, Parintins vem recebendo uma maratona de inaugurações na zona urbana e rural em comemoração aos 169 anos da cidade. Convidada do prefeito Bi Garcia, a ex-senadora Vanessa Grazziotin, acompanhou as inaugurações desta quinta-feira, 14 de outubro, na Ilha Tupinambarana e disse em discurso que está encantada com o trabalho que vem sendo executado no município. “Não adianta fazer só festa, o que a cidade quer é qualidade de vida. Esse é o grande esforço que Parintins tem feito e é um exemplo não só para o Amazonas, mas para o Brasil”.

Sobre o desenvolvimento do município, a ex-senadora, enalteceu o trabalho do prefeito Bi Garcia quando percorre os gabinetes em Brasília, buscando recursos para fazer de Parintins uma cidade boa de se viver. “Isso que é importante, pois mostra o compromisso que o gestor público tem com a cidade. O que me impressiona é que essas academias são diferenciadas das outras existentes no Brasil, pois são cobertas e geram empregos”, ressaltou.

As quatro academias entregues à população parintinense na manhã desta quarta-feira, são oriundos de emendas parlamentares disponibilizadas ao município pela ex-senadora.

Texto: Kedson Silva/JI

Foto: Yuri Pinheiro