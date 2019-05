Enchente: Prefeitura intensifica construção de pontes em Parintins

A Prefeitura de Parintins avança com a construção de pontes provisórias de madeira nas áreas atingidas pela subida das águas na cidade de Parintins. A ação tem como objetivo facilitar o acesso e dar mais segurança aos moradores.

O trabalho teve início há semanas com o levantamento realizado pela Defesa Do Civil do município e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e é executado por equipes da Secretaria Municipal de Obras. “O prefeito Bi Garcia já autorizou e nós já começamos os serviços nas área atingidas. Os trabalhos foram iniciados na rua Coronel Barreto Batista e a partir de agora vão fluir atendendo a necessidade da população”, disse o secretário Mateus Assayag.

A moradora da rua Coronel Barreto Batista, no Itaguatinga, Neila Souza, agradeceu a preocupação da Prefeitura. “Graças a Deus vai melhorar muito. O prefeito já mandou a madeira, estão fazendo rápido as pontes e vai facilitar muito para levar as crianças no colégio e muitas outras coisas”, disse.

De acordo com a Prefeitura, a defesa civil do município continua monitorando a subida das águas e as construções de pontes provisórias devem avançar de acordo com a necessidade.

SECOM

Foto: Junior Cabral