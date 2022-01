Enquanto a Água Não Chega: finais do campeonato terá ação solidária no Parananema

As finais do Campeonato “Enquanto a Água Não Chega” acontecem neste sábado e domingo (8 e 9 de janeiro), na comunidade do Parananema, guardam uma ação solidária em prol a saúde da comunitária Ângela Barbosa. Os quatro melhores time da competição se reúnem para decidir o título e realizar um ato de solidariedade.

Os jogos acontecem na área conhecida como Fim da Ilha. No sábado, 08, acontecem as semifinais a partir das 16h. No primeiro jogo: Turma da Baixa X Amigos do Siridó. Na sequência, Só Praga X Black Drinks.

No domingo, 09, além da grande final, será realizada uma programação social com som ao vivo e serviços de bar e restaurante. Outro grande atrativo é a rifa beneficente para ajudar no tratamento médico da comunitária Ângela Barbosa, que enfrenta problemas de saúde.

O Campeonato Enquanto a Água Não Chega é um evento esportivo promovido pelos comunitários do Parananema e acontece antes da subida das águas do Rio Amazonas. A ideia foi criar um espaço para a prática esportiva e tirar os jovens da ociosidade.

Texto: Eldiney Alcântara

Foto: Divulgação