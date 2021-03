Equipamentos dos leitos de UTI de Parintins serão entregues em abril

Durante reunião do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins, realizada na última sexta-feira, dia 26, o prefeito Bi Garcia (DEM) anunciou que os equipamentos dos dez leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) serão entregues no mês de abril pela empresa Celeo Redes Brasil S. A. Devido à grande procura por novos leitos de UTI ocasionada pela pandemia, a empresa teve dificuldade na aquisição, o que atrasou a entrega.

Com a instalação dos leitos, Parintins será o primeiro município do interior do Amazonas a ter UTI. A aquisição de equipamentos será feita com recursos oriundos da antecipação de Imposto Sobre Serviços (ISS) da Celeo. A empresa espanhola é responsável pela obra de interligação de Parintins ao sistema nacional de distribuição de energia elétrica.

Em contato direto com a Celeo, Bi Garcia disse que a empresa receberá os materiais para instalação dos leitos de terapia intensiva no dia 19 de abril. Em seguida, a empresa entrará em contato com a Prefeitura para encaminhar o material a Parintins.

“Todos são conhecedores de que leitos de UTI são de alta complexidade, responsabilidade do Governo do Estado e Governo Federal. Não é responsabilidade dos municípios. Mas, de forma ousada, esses equipamentos estão sendo comprados com recursos do Município junto com uma negociação com a Celeo. São impostos futuros que a Celeo já vai abater com a compra desses equipamentos”, explicou o prefeito.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro