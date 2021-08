Equipes do Desporto Parintins vencem I Circuito Radical Trekking no Areial

Saindo do portal da cidade, superando os obstáculos da natureza em meio a 6km de asfalto, terra, mata e água, além do forte calor da região na área conhecida como Areial (próximo ao aeroporto Júlio Belém), mais de 50 atletas participaram na manhã deste sábado, 28 de agosto, do I Circuito Radical Trekking “Onildo Filho”. Disputada em equipe, a competição radical teve como vencedora, tanto no naipe masculino como no feminino, o conjunto do Desporto Parintins que guardaram suas bicicletas e encararam o desafio pedestre promovido pela Prefeitura através da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer de Parintins – SEMJUV.

Em meio a comemoração dos atletas pela realização do evento e entrega das medalhas aos vencedores, a coordenadora da SEMJUV, professora Valdete Prestes pediu a união dos atletas parintinenses em prol ao esporte, independente da sua modalidade e categoria, destacando que o evento realizado hoje, foi uma experiência incrível para todos.

Presente no evento, a esposa (Ivaneide Ferreira) e o filho (Thiego Ferreira) do homenageado, foram agraciados com troféu e medalha pela equipe da SEMJUV em reconhecimento a história do ex-atleta. “É uma honra participar desse evento que leva o nome do meu pai e em nome de toda a minha família só temos a agradecer pelo carinho, pelo incentivo ao esporte e que vocês (atletas) nunca desistam, pois competição não é só vencer é participar e completar a prova”, manifestou emocionado Thiego Ferreira.

Resultado Final

Masculino

1° Desporto Parintins

2° Equipe Fênix

3° Circuito Dance+Gomes Jiu-Jitsu

Feminino

1° Desporto Parintins

2° Guerreiras Fitness

3° Resgate

Texto: Kedson Silva/SEMJUV

Fotos: Yuri Pinheiro e Kedson Silva