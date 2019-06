‘Era uma surpresa para todo mundo’, diz Arlindo Jr. sobre cantar no Caprichoso

Tweet no Twitter

O Caprichoso surpreendeu e emocionou o Bumbódromo ao trazer Arlindo Júnior, ex-levantador e ex-apresentador do Touro Negro de volta à arena. O Pop da Selva deixou o posto em abril de 2015 e na noite desta sexta-feira (28), primeiro dia do Festival Folclórico de Parintins, retornou e reencontrou amigos antigos como o atual levantador David Assayag. “Ainda bem que tirei os óculos, porque quando coloquei e vi todo mundo chorando, não deu pra segurar. Foi muito emocionante”, confessa.

Arlindo trata uma metástase nos ossos. Este é o segundo tratamento de câncer que o cantor enfrenta. Em 2016 ele foi diagnosticado com câncer na pleura, logo após deixar as atividades no Caprichoso, seu boi há 30 anos.

“É bom demais ser um torcedor apaixonado e receber o amor dessa galera. Sério, não tem como descrever com palavras. O David quase tem um piripaque, chegou em mim e disse: ‘pô, tu quer me matar, Pop?’. Era uma surpresa para todo mundo”, afirma emocionado.

Como torcedor, Arlindo, claro, acredita no tricampeonato do Caprichoso e destaca o empenho e dedicação de todos os membros na conquista do título. “Está um Festival muito bonito e o Caprichoso está embalado. Acho que o tri vem aí”, opina.

SUELEN GONÇALVES/Portal A Crítica