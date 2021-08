Escola Brandão de Amorim, de Parintins, aplica provas do SADEAM

Alunos realizaram o exame e receberam presentes de seus professores pelo Dia do Estudante.

Para a gestora da EE Brandão de Amorim, profa. Nazaré Moreira, os alunos compareceram e gostaram da prova de avaliação. Ela prometeu em outra data comemorar o Dia dos Estudantes. “São o futuro do nosso país, devemos dar todo ensino possível a eles”, disse a gestora.

Numa ação inovadora, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) implantou o Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas (Sadeam). … O objetivo do Sadeam é constatar, anualmente, por meio de dados estatísticos o perfil da educação amazonense.

O objetivo do Sadeam é constatar, anualmente, por meio de dados estatísticos o perfil da educação amazonense. De porte destes dados, a Secretaria de Estado de Educação pode atuar nas áreas onde os mecanismos de ensino necessita avançar.

De acordo com a Gerência de Avaliação e Desempenho Escolar da SEDUC, no ano de sua criação, em 2008, o sistema avaliou 23.014 alunos. Apontando para a ampliação do sistema, em 2013, por exemplo, 168.745 alunos foram avaliados pelo Sadeam.

Além de permitir a verificação do retrospecto educacional de cada aluno, o novo Sistema de Avaliação serve como base, também, para a premiação dos educadores e servidores da rede pública do Amazonas, uma vez que o Estado vem adotando políticas motivacionais aos educadores (14º, 15º e 16º salários) cujas escolas alcançarem as metas estabelecidas.

Por Carlos Frazão/JI

http://www.educacao.am.gov.br/

Foto: EEBA