Escola de Educação Especial Pestalozzi de Parintins comemorou Dia Alusivo ao TDAH com atividade social e cultural

A Escola de Educação Especial Glauber Viana Gonçalves – Pestalozzi de Parintins, realizou com alunos nesta terça-feira, 13 de julho, atividades social e cultural em comemoração ao dia alusivo às pessoas com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, o TDAH. Como parte da programação, alunos e professores participaram de um passeio Intinerante pelo Aquário Amazônico, Letreiro da cidade, Mercado Municipal, Vila Bulcão e Catedral de Nossa Senhora do Carmo.

Segundo a psicopedagoga Cintia Rodrigues, o passeio teve o objetivo de “promover a interação social e cultural junto aos alunos com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade por meio da visitação aos espaços de entretenimento cultural públicos do nosso município”.

Sobre a importância da data, a professora destaca a conscientização da sociedade para esse tipo de transtorno neurobiológico que tem início na infância e que pode persistir na vida adulta, comprometendo o funcionamento da pessoa em vários setores de sua vida. Ela explica que a pessoa com TDAH se caracteriza por três grupos de alterações: Hiperatividade, Impulsividade e a desatenção.

Em Parintins, em 2019, o prefeito Bi Garcia, sancionou a Lei Municipal Nº 754/2019, que institui no Calendário de Eventos do Município de Parintins, o dia 13 de julho, como alusivo a pessoa com TDAH e/ou Dislexia.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação