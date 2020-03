Escola de Natação Yara Wató abre inscrições para novos alunos

Com início das atividades marcada para segunda-feira, 16 de março, na responsabilidade do professor Jamil Medeiros, a Escola de Natação Yara Wató, localizada ao lado do Centro

Infantil Gurilândia, iniciou na quarta-feira, 11, às inscrições para novos alunos e as rematrículas para crianças, jovens e adultos que já integram o quadro da escola.

A escola atende uma demanda em todas as idades com atividades das 16h às 20h, todos os dias, para iniciantes, praticantes da modalidade e trabalhos de orientação e acompanhamento físico no Centro Aquático (hidroginástica). “Já estamos com matrículas abertas. A procura está sendo grande e, inclusive, estamos com turmas em alguns horários completos. A piscina está sendo limpa, organizada, estão dando reparos também na iluminação, tudo para receber os novos e atuais alunos”, reitera Jamil Medeiros.

Para mais informações é só ligar para o número de telefone (92) 99226-5758/ (92) 99382-1806.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação