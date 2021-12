Escola de Natação Yara Wató confraterniza com pais e alunos em encerramento de atividades

Com a presença dos pais, cerca de 50 alunos da Escola de Natação Yara Wató, localizada ao lado do Centro Educacional Gurilândia, Centro da cidade de Parintins, confraternizaram nesta sexta-feira, 17 de dezembro, com competição interna. O evento aquático marcou o encerramento das atividades de 2021, com provas no nado livre e crawl.

Para abrilhantar o momento de socialização e lazer entre os alunos, houve a apresentação dos atletas de natação que representaram Parintins na última edição dos jogos escolares do Amazonas (JEA’s), em 2019, nos estilos borboleta e peito, além das crianças iniciantes que aproveitaram para nadar com a ajuda dos atletas.

O músico Alceo Anselmo (D) comenta que “como pais temos que pensar sempre no melhor para os nossos filhos, incentivando para que eles tenham uma vida saudável no futuro. Parabenizo o professor Jamil Medeiros e sua equipe (Raaby Kativo, Elma Viana e Stephanie Lopes), pois o que a escola Yara Wató oferece é fundamental para a saúde”.

Responsável pela escola, o professor Jamil Medeiros (E) agradece aos pais pela confiança no seu trabalho junto aos seus filhos. “Muito aguardado pelas crianças e adolescentes, esse momento é realizado todos os anos, para que os pais acompanhem o desenvolvimento dos seus filhos com as aulas. Seguimos todos os cuidados sanitários, inclusive, retornamos atendendo somente 50% da nossa capacidade de alunos, conseguindo ajudar muitas crianças a aprenderem a nadar e graças a Deus nosso evento que chega em 2021, a sua 10° edição, foi novamente sucesso”, comemora Jamil.

Texto e fotos: Kedson Silva