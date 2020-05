Escola de Natação Yara Wató mantém esperança para retorno de atividades no segundo semestre

Alunos/atletas, pais e instrutores da Escola de Natação Yara Wató, de responsabilidade do professor de Educação Física Jamil Medeiros, mantém a fé e a esperança de retornar as atividades no segundo semestre. “Em decorrência da pandemia do coronavírus, encerramos as nossas atividades no início do mês de março e aguardamos anciosos a queda da estatística de contagío do Covid-19 e a autorização das autoridades para o retorno das atividades no centro aquático”, disse o professor.

Quantos ao projeto anual de disputas esportivas, Jamil diz que “vinhamos trabalhando um grupo forte para os Jogos Escolares do Amazonas – JEAs, desde o ano passado (2019), inclusive com uma tabela de treinos na piscina do Ifam, Ceti e Associação Comercial, mas ele foi infelizmente, interrompido pela pandemia”.

Medeiros informa ainda que apesar dos atletas manterem atividades físicas em casa, pós-pandemia, aguardar a orientação da Seduc para possível retornar dos treinos e formular um novo projeto para competições futuras locais e regionais, para tentando recuperar o tempo perdido, principalmente na parte física. “O que nos resta é manter a fé em Deus, respeitar as orientações de prevenção, para que tudo isso acabe logo, e brevemente possamos retornar as nossas atividades”, conclui.

Kedson Silva/JI