Escola de Natação Yara Wató promove torneio de avaliação

Objetivando mostrar para familiares e a comunidade parintinense o aprendizado e desempenho de seus alunos, a Escola de Natação Yara Wató, de responsabilidade do professor Jamil Medeiros, promove às 17h desta sexta-feira, 18 de outubro, um torneio de avaliação. A Escola fica localizada na Rua Furtado Belém, ao lado da C.E.I. Gurilândia, Centro da cidade e ainda dispõe de vagas para iniciantes e praticantes da modalidade, além de trabalhos hidroginásticos.

Segundo o professor Jamil Medeiros, com a inclusão da modalidade nos Jogos Escolares de Parintins, o torneio também servirá para descobrir talentos para a modalidade dentre seus alunos para possível disputa regional. “No Pólo III não existe a classificatória para natação, então os campeões vão direto para o JEAs. Dentre os nossos alunos, alguém se destacar (mostrar potencial) nesse torneio, e tiver idade permitida para competição, vamos entrar em contato com a escola do atleta para iniciarmos um trabalho para os jogos locais que acontece no mês de novembro”, reitera Jamil Medeiros.

Medeiros afirma que o torneio é voltado só para alunos e ex-alunos da Escola de Natação com disputa no estilo Craw (livre) que é a principal categoria e a base de todas as outras. O professor agradece a parceria da Prefeitura Municipal (apoiando os atletas da escola de natação que já nadam fora representando o município), da Academia Israel Fitness e do Centro de Treinamento Físico – Arena Melo.

Kedson Silva – Semjuv