Escola de Natação Yara Wató realiza matrículas e atividades iniciam dia 25

Localizada ao lado do Centro

Infantil Gurilândia, a Escola de Natação Yara Wató de responsabilidade do professor Jamil Medeiros realiza de segunda a sexta-feira, a partir das 16h, no próprio Centro Aquático, as rematrículas dos atuais e matrículas para novos alunos a partir dos cinco anos de idades com atividades de iniciação a natação, praticantes e com trabalhos físicos orientados na piscina (hidroginástica).

“O centro aquático está recebendo

trabalhos de revitalização e pinturas para receber os nossos atuais e novos alunos, proporcionando a eles um ambiente cada vez mais agradável para a prática da

modalidade e zelando também pela

segurança. Visando isso, até algumas cerâmicas que estavam quebradas estão sendo trocadas”, informou Jamil Medeiros.

Quanto ao início das atividades, o

professor comunica que as aulas de

apresentação dos alunos acontecerá no dia 25 de fevereiro. “Acabada as férias, nessa data, vamos dar início às atividades 2019 tanto para iniciantes como para os alunos que já trabalham conosco. Também vamos iniciar trabalhos junto a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv), visando os nossos atletas competidores, assim como promover um evento esportivo para descobrir novos talentos para a disputa escolar regional”, destacou Medeiros.

Kedson Silva/JI