Escola de Natação Yara Wató retorna atividades

Seguindo todos os protocolos de higienização e segurança de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), a escola de natação Yara Wató, de responsabilidade do professor de Educação Física, Jamil Medeiros, retomou as atividades de hidroginástica e aulas aquáticas.

“Retornarmos seguindo todas as orientações da OMS e das autoridades de saúde do município, com apenas 50% dos nossos alunos, redobrando os cuidados para que não haja contaminação durante as aulas”, garante Jamil Medeiros.

Segundo o professor, nesse momento, as aulas são somente para os alunos já matriculados antes da pandemia. “Vamos aguardar a liberação total do Comitê de Combate. Informações é só ligar para o número de telefone (92) 99226-5758 ou nos procurar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h, na própria escola de natação, localizada ao lado do Centro Infantil Gurilândia”.

Texto e Foto: Kedson Silva/JI