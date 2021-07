Escola de tempo integral Brandão de Amorim (PROETI) explica importância da vitamina C para alunos

Aula Prática STEM BRASIL – Q-34 sobre *VITAMINA C (ácido ascórbico) presentes em frutas de limão, laranja e tangerina e acerola (esta última colhida no pomar da escola), com os formandos – PROETI “Brandão de Amorim”, Turma 3° Ano 01.

Aula prática de Química e Biologia sobre o teor de vitamina C nas frutas. Do pomar ao laboratório.

Sob a coordenação dos Professores João Bosco e Lenilda Glória, foi feita a Abordagem: Relacionar a importância da vitamina C presente na frutas e sua necessidade no metabolismo relacionando a explicação da ingestão da laranja (fruta rica em vitamina C) após a feijoada, servida no cardápio da escola no almoço. Demonstrando na prática a explicação química envolvendo os assuntos teóricos das disciplinas de química e biologia.

