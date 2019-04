Escola do carnaval de São Paulo irá homenagear artistas de Parintins em 2020

Integrante do grupo acesso, a Estrela do 3°Milênio tenta subir à elite do carnaval paulista com enredo que conta a história da Ilha da Magia (Foto: Reprodução/Internet)

Para conquistar a vaga no grupo de elite no carnaval de São Paulo, a escola de samba Estrela do 3°Milênio irá homenagear os artistas de Parintins responsáveis pelo festival folclórico amazonense com o enredo “No Coração da Floresta Nascem Estrelas que Brilham no meu Carnaval”. O anúncio foi feito na noite de quarta-feira (10) durante coletiva de imprensa que contou com a participação da diretoria da escola, do elenco artístico e de componentes da agremiação.

No ano passado, o carnavalesco Murilo Lobo esteve em Parintins pela primeira vez para conhecer o famosa festa local, apresentação dos bois Garantido e Caprichoso no Bumbódromo, e se apaixonou pelo espetáculo, pelo trabalho dos artistas apresentado nos bois e pela história da “Ilha da Magia”, que também vai inspirar 2020.

Em uma abordagem diferente, o carnavalesco, que assina seu terceiro enredo na agremiação, mostrará o orgulho que os artistas parintinenses tem por sua terra e cultura. O desfile trará a história da ilha de Parintins, a formação do povo, lendas, belezas naturais, influências culturais, religiosidade e crenças para explicar como nasceu essa aptidão artística que é exportada da ilha para o Rio de Janeiro, São Paulo e para o sul do país. Para isso, o enredo vai destacar a importância do missionário que montou a primeira escola de arte e escultura na ilha, fato que mudou para sempre o destino do povo da cidade.

“Nos tempos difíceis que estamos vivendo não há como deixar de perceber a revolução que a educação artística, que foi abandonada nos moldes atuais do ensino, pode fazer nas pessoas, abrindo um novo universo, não importa onde você esteja, na cidade ou no coração da floresta”, explicou o carnavalesco.

O enredo também abordará o festival, mostrando como a brincadeira do bumba meu boi do Maranhão, inspirou a criação o boi bumbá de Parintins e como essa expressão cultural e folclórica projeta os anseios de um povo.

“Parintins é inspiradora e estes artistas que nos emprestam seus talentos e com suas mãos constroem nosso carnaval merecem essa homenagem. Vamos fazer um desfile emocionante, cheio de energia”, destacou o presidente Gilberto Rodrigues.

Concurso da logomarca

O coletivo de arte, composto, pintores e artistas gráficos, chamado “Parintins em Cores” foi convidado pelo carnavalesco para participar de um concurso para criar a logomarca do enredo. O concurso já está em andamento e a obra vencedora será apresentada na festa de aniversário da escola marcada para o dia 5 de maio.

