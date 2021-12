Escola GM3 comemorou aniversário com torneio de voleibol

Na tarde de quarta-feira, 15 de no novembro, na Escola Estadual Tomaszinho Meireles – GM3, de Parintins, a professora Maria José e sua equipe realizaram um torneio de Vôlei Masculino e Feminino. O evento celebra o aniversário da escola que foi no mês de novembro.

Os participantes foram desafiados pelo time oficial da escola treinados pela professora do educandário que é amante do voleibol. A professora comenta que “trabalha com a modalidade há muito tempo e que já formou gerações de atletas na cidade”. Ela enfatiza que através dos treinos consegue motivar os alunos a permanecerem na escola e se dedicarem aos estudos. Entre os times desafiados estavam ex alunos da instituição que já foram treinados pela Maria José.

A ex-aluna Lia diz que “se sente muito feliz por poder jogar, poder reencontrar amigos, poder praticar um esporte que ama”. O Marcos, que hoje ajuda a professora, conta que “é uma alegria contribuir com a formação de novos talentos e se sente orgulhoso de fazer parte do projeto na escola”.

Maria José termina o evento desafiando outros colegas de profissão que atuam nas escolas do município:

– Gostaria que os colegas treinassem suas esquipes e venham até o GM3 nos desafiar pra que eles possam pegar uma surra de vôlei, estamos preparados para enfrentar qualquer escola de Parintins e estamos trabalhando forte para que no próximo Jogos Escolares de Parintins possamos ser os grandes campeões.

Durante a semana terá também torneio de futsal masculino e feminino e quem desejar participar pode procurar o Marcos André para fazer sua inscrição.

Texto: Thiago Brelaz

Fotos: Divulgação