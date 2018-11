ESCOLA IRMÃ CRISTINE REALIZA CAMPEONATO INTERNO COM DISPUTAS EDUCATIVAS E DE LAZER

Tweet no Twitter

Com apoio da gestora Rosana Queiroz, coordenadoras de projetos sociais, professores, funcionarios e país de alunos, a escola municipal Irmã Cristine situada no bairro Paulo Corrêa realizou no sábado, 24, o 1° campeonato interno da escola.

De acordo com a professora de educação física da escola, Sheila Pinheiro, o evento atingiu alunos do 4° ao 9° ano, (10 a 16 anos) proporcionando entretenimento, socialização, raciocínio rápido, competividade e lazer entre os participantes com disputa nas modalidades: xadrez, tangram, dominó, futsal, futebol, vôlei de areia e queimada, além de apresentação de danças improvisadas.

As competições foram realizadas na área interna e nas ruas próximas a escola com premiação aos três primeiros colocados de cada modalidade.

