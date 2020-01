Escola no lago do Marajá é vistoriada pela Prefeitura de Parintins e morador diz: “É Um sonho que está se realizando”

Em 2019, a Prefeitura de Parintins entregou nove escolas modernas na zona rural. Para 2020, 14 estão em ritmo intenso para a conclusão. Uma delas é na comunidade Nossa Senhora das Graças, no lago do Marajá, que na tarde de terça-feira (28) teve a obra vistoriada pelo prefeito em exercício Tony Medeiros, secretário de Obras, Mateus Assayag, e equipe técnica.

Nossa Senhora das Graças do lago do Marajá é a última comunidade de Parintins e fica no limite com o município de Urucará. Nela, o Ministério da Educação (MEC), por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com a Prefeitura de Parintins, está construindo uma escola com uma sala de aula, banheiros, passeio coberto, cozinha, secretaria e em breve vai receber condicionadores de ar, mobília completa, além da comunidade receber os programas Água no Jirau e Luz para todos.

Em conversa com os moradores, o prefeito em exercício Tony Medeiros destacou o compromisso com as pequenas e distantes comunidades. “Uma escola significa porta para possibilidades. Nosso governo de preocupa com a educação, por isso está fazendo essa escola moderna. Queremos dar mais oportunidades para nossas crianças e em breve vamos entregar esse educandário e muitas outras coisas para melhorar a vida da nossa gente”, disse.

Um dos pais que aguardar a nova escola é Atemir da Cruz, que reside na comunidade e tem a escola como um sonho. “Para nós é uma conquista muito grande, é um sonho que está se realizando. Ficamos muito felizes. Mesmo morando numa comunidade longe estamos tendo um trabalho que com certeza vai melhorar muito pra gente e para nossos filhos. Uma escola bonita e também a água no nosso Jirau”, comemorou.

