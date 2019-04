Escola Show de Bola promove peneira para disputa da III Copa Oeste Sub-17 no Pará

A convite do coordenador Ozeas Santos, Parintins com a Escolinha Show de Bola participa pela primeira vez da Taça Rodrigo Lima, na cidade paraense de Monte Alegre. Objetivando formar um elenco competitivo para a disputa regional que acontece de 11 a 21 de julho, a comissão técnica formada pelos ex-atletas profissionais Beto Pupunha, Michel Parintins e Rony Franco realizam peneira para jovens até 17 anos (nascidos em 2002) no Estádio Tupy Cantanhede nos horários: 14h (quinta-feira, 18) e no sábado, 20, (8h e 14h).

A equipe parintinense compõe a chave D, juntamente com Flamengo (Santarém); São Francisco (Santarém), Escolinha Nota 10 (Curuá) e Meninos da Vila (Óbidos). “Foi nessa competição pela escolinha do Toco da cidade de Santarém que foi revelado o jogador Rossi do Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Convidos os atletas parintinenses a participarem dessas seletivas, pois essa é uma oportunidade de seguir uma carreira como jogador profissional. Vamos fazer uma equipe forte para representar bem Parintins”, enaltece o coordenador da Escolinha Show de Bola, Beto Pupunha.

Beto Pupunha agradeço a parceria com a Secretaria de Esportes através dos coordenadores da Comjel para os treinos no estádio e ao prefeito Bi Garcia que sempre tem apoiado os representantes parintinenses nas disputas regionais.

Vinte Clubes de 14 municípios do Amazonas, Roraima, Amapá e representantes do Pará, divididos em quatro chaves com cinco equipes em cada, participam da competição que tem como premiação cerca de R$ 25 mil, divididos entre os melhores colocados.

Kedson Silva/JI