Escola Tsukasa Uyetsuka é contemplada com novo mobiliário

Nesta sexta-feira, 07 de junho, a Escola Municipal Tsukasa Uyetsuka recebeu 500 jogos de mobiliário. Os móveis são destinados às salas de aula. O material foi adquirido pela Prefeitura de Parintins por meio de emenda parlamentar do ex-deputado federal Pauderney Avelino.

O material foi entregue pelo prefeito Bi Garcia, vice-prefeito Tony Medeiros, secretário de Educação, João Costa, subsecretário Azamor Pessoa e vereadores. De acordo com Bi Garcia, a destinação do mobiliário para a Tsukasa Uyetsuka é uma demonstração do comprometimento da gestão pela melhoria da qualidade da educação na Vila Amazônia.

Além da entrega dos móveis, o prefeito anunciou a contratação de técnicos agrícolas e a compra de um pequeno trator para fortalecer o projeto de produção agrícola executado com alunos do educandário. “São muitos investimentos que estamos fazendo aqui para realmente apostar numa qualidade cada vez melhor da educação na zona rural de Parintins”, frisa Bi Garcia.

Ana Paula Silva, mãe de um aluno da escola Tsukasa, elogia a preocupação da gestão municipal com a educação da zona rural de Parintins. “É ótimo o que o prefeito está fazendo na nossa comunidade e no interior. Ele recebe muitas parabenizações da nossa comunidade porque está sabendo conduzir as coisas”, exalta.

