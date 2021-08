Escola Yara Wató de Parintins exalta Dia da Natação e sua importância

Neste dia 02 de agosto ( segunda-feira) é celebrado o Dia da Natação Brasileira. De acordo com o professor da Escola Yara Wató, em Parintins, Jamil Medeiros, “em ano de olimpíada, a natação é uma excelente forma de exercício cardiovascular de baixo impacto, que ajuda a desenvolver ossos e músculos fortes, além de promover flexibilidade, coordenação e também ajudar a combater o estresse e aliviar tensão”.

O professor informa que o afogamento é uma das principais causas de morte de crianças e adolescentes. Sobre os cuidados e prevenção, ele reforça que “uma criança não tem noção do risco que corre perto da água, apenas querem brincar. Então é muito importante que as crianças aprendam a nadar desde cedo e que os pais tenham cuidados redobrados com boias em tipos de flutuadores, piscinas e rios”.

Além de desenvolver as crianças, Jamil Medeiros que também é coordenador de esporte e lazer do município de Parintins, afirma que a Escola de Natação é importante, pois, “os pais matriculam seus filhos em aulas de natação por diversos motivos, dentre eles, segurança, exercícios para perda de peso e interação social”.

“A modalidade desperta ainda autoconfiança e habilidades para a vida. Aprender a nadar também ajudará seu filho a aprender como estabelecer metas com o esporte, mostrando que eles podem alcançar seus objetivos com dedicação e prática”, conclui Medeiros.

Histórico

Antes comemorado, no dia 8 de abril, o Dia da Natação Brasileira passou a ser celebrado no dia 02 de agosto, após decisão da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. A nova data relembra o dia 2 de agosto de 1952, que Tetsuo Okamoto, ganhou a primeira medalha olímpica do Brasil, no bronze dos Jogos de Helsinque e também no 2 de agosto em 1982 que Ricardo Prado se tornou no primeiro campeão mundial da natação brasileira em Guayaquil.

Escola de Natação Yara Wató

Fica localizada ao lado do Centro

Infantil Gurilândia, rua Furtado Belém, atendendo uma demanda de segunda à sexta-feira, com atividades das 16h às 20h, voltados para iniciantes, praticantes da modalidade e trabalhos de orientação e acompanhamento físico no Centro Aquático (hidroginástica). Para mais informações é só ligar para o número de telefone (92) 99226-5758/ (92) 99382-1806.

Texto: Kedson Silva/JI

Fotos: Kedson Silva/Reprodução Internet