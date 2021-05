Escolas da rede municipal de Parintins recebem novos condicionadores de ar

As escolas de ensino fundamental da rede municipal de Parintins vão receber 237 novos condicionadores de ar. A aquisição dos aparelhos é fruto de viagens do prefeito Bi Garcia (DEM) à Brasília, onde conquistou junto ao senador Eduardo Braga (MDB) emenda parlamentar no valor de R$ 657.099, 28 (seiscentos e cinquenta e sete mil, noventa e nove reais e vinte e oito centavos).

O recurso atende a um planejamento do município de Parintins através do PAR (Plano de Ações Articuladas), que visa a melhoria da infraestrutura das escolas e qualidade do ensino oferecido aos alunos. “A gente trabalha para que todas as escolas sejam climatizadas. Aliás, só temos inaugurado escolas climatizadas, e as que ainda não são logo receberão climatização. Eu não tenho dúvidas de que vamos levar mais conforto para nossos alunos.”, comemorou o prefeito.

Bi Garcia anunciou ainda que uma outra emenda conquistada junto ao senador Eduardo Braga contempla a aquisição de equipamentos para as cozinhas das escolas. “Neste primeiro momento estão chegando os condicionadores de ar, a próxima etapa são os equipamentos de cozinha que adquirimos. Tudo novo e de qualidade.”, acrescentou.

O Secretário de Educação, Azamor Pessoa, também comemorou a conquista dos condicionadores de ar e equipamentos para as cozinhas das escolas, ele destacou o trabalho do prefeito com a Educação de Parintins. “É importante destacar que mesmo com nossas atividades presenciais paralisadas por conta da pandemia, a administração municipal, através da Secretaria de Educação, realiza investimentos para melhorar a estrutura e infraestrutura das escolas municipais”.

SECOM