Escolas de Parintins realizam provas da OBMEP 2021

As escolas da rede municipal de educação de Parintins irão realizar as provas da 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. As provas da edição deste ano terão duas horas de duração e serão aplicadas nos dias 20, 21 e 22 de julho, terça, quarta e quinta-feira desta semana, respectivamente, pela manhã, tarde e à noite, e obedecerão aos protocolos de saúde.

Irão participar estudantes do 6º ao 9º do Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados nas escolas municipais Beatriz Maranhão, Claudemir Carvalho, Lila Maia, São Francisco, Charles Garcia e Luz do Saber, todas na cidade, além da escola Santa Luzia, na Comunidade do Macurany e escolas municipais localizadas na região de Terra Firme de Parintins.

Os gestores das escolas onde acontecerão as provas orientam aos participantes para que cheguem pelo menos meia hora antes do início das provas, levando caneta esferográfica de tinta preta ou azul. O uso de máscara é obrigatório. Outra recomendação é que os participantes possam conferir com antecedência seus dados nas listas disponibilizadas nos murais das escolas.

Por conta da pandemia a edição de 2020 da Olimpíada de Matemática não pode ser realizada. Desde a sua criação em 2005, a OBMEP tem como objetivo promover o estudo da matemática entre jovens estudantes, revelando talentos através de projetos educacionais.

SECOM