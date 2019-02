Escolas de Samba do Rio de Janeiro prometem mais um grande espetáculo

Este é “O Desfile”, o destaque do carnaval carioca. Você não pode perder o show que faz do Rio de Janeiro a capital do carnaval do mundo. Tudo gira em torno do Carnaval destas duas noites. As escolas pertencentes a este grupo proporcionam o melhor espetáculo, são magníficas, superando-se a cada ano em apresentações cada vez mais elaboradas e de grande impacto visual. Simplesmente imperdível. As duas noites são semelhantes, nas quais as 14 melhores escolas de samba dividem-se entre o domingo e a segunda-feira. Escolha o dia que melhor se encaixa em sua programação. Os portões abrem às 17h, cerimônia de abertura às 20h.

A Ordem de apresentação de Domingo e segunda-feira, 3 e 4 de março

INÍCIO DE DESFILE DOMINGO, 3 DE MARÇO SEGUNDA-FEIRA, 4 DE MARÇO 21:15 IMPÉRIO SERRANO SÃO CLEMENTE 22:20 – 22:30 VIRADOURO VILA ISABEL 23:25 – 00:44 GRANDE RIO PORTELA 00:30 – 02:06 SALGUEIRO UNIÃO DA ILHA 01:35- 03:28 BEIJA-FLOR PARAÍSO DO TUIUTI 02:40 – 03:15 IMPERATRIZ MANGUEIRA 03:45 – 04:18 UNIDOS DA TIJUCA MOCIDADE

