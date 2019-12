Escolas festejam premiação da Operação Cisne Branco da Marinha do Brasil

Parintins- Motivados pela conquista do Concurso de Redação da “Operação Cisne Branco”, alunos da escola Municipal Charles Garcia e Estadual Colégio Nossa Senhora do Carmo festejaram as premiações.

O evento aconteceu na manhã desta sexta-feira, 13, no auditório da Escola de Tempo Integral- CETI, Gláucio Gonçalves, reunindo gestores, colaboradores Caprichoso, Garantido, SEDUC e SOAMAR/Parintins, presidida pelo Agente fluvial capitão-tenente José Carlos Sá.

Descrevendo sobre o tema: Se eu fosse Marinheiro, o que faria pelo Brasil, foram premiados os alunos do 6º ao 9º anos da Escola Charles Garcia, representada pela gestora Elcilene Belém.

1º lugar: Marcos Vinicius Santos Muniz

2º lugar: Fabricio Pereira da Silva

3º lugar: Naiara Batista de Souza

Antártica: A importância da Marinha para a presença do Brasil no continente gelado, foi o tema dos alunos do ensino médio do Colégio Nossa Senhora do Carmo, tendo como representante a professora Francineide Ribeiro.

Foram vencedores:

1º lugar: Ana Beatriz Peres de Souza

2º lugar: Enéias Albuquerque Farias Neto

3º lugar: Angel Rafael da Silva Nascimento.

Os alunos foram agraciados com medalhas e diplomas. Os dois primeiros lugares ganharam bolsa de estudo de informática da empresa Multicursos.

“Meus agradecimentos aos alunos, professores, gestores e aos pais. Vocês estão honrando seus pais pelo mérito alcançado. A educação é o maior bem que podemos carregar. Obrigado pelo reconhecimento ao trabalho da Marinha” agradeceu o comandante da Agência de Parintins.

“Quando comecei pesquisar, comecei a valorizar mais a Marinha do Brasil, pela importância no desenvolvimento do Brasil”, disse a vencedora do Colégio Ana Beatriz.

O representante da Coordenadoria Regional da Educação de Parintins /SEDUC Roney Vasconcelos, disse que as redações fazem parte da produção intelectual oportunizada pela Marinha.

Josene Araújo

Diretora de Comunicação Soamar/Parintins