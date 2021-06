Escolas, UBS e veículos são incendiados em Parintins

(Foto: Divulgação/PM)

O município de Parintins sofreu uma onda de ataques na madrugada deste domingo (06/06). A ação criminosa ocorreu por volta das 02h30 e segundo o comandante do 11° Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Corrêa Júnior, atearam fogo em duas escolas, em alguns ônibus no bairro Paulo Corrêa e em uma viatura da polícia que estava na oficina na zona urbana.

Na zona rural, Vila Amazônia, o ato de vandalismo ocorreu no mesmo horário quando também tentaram incendiar a UBS Pe. Francisco Luppino e o ônibus da unidade.

De acordo com Portal Parintins 24 horas, o vigia da UBS, que preferiu não se identificar, relatou que ele ouviu barulhos atrás da unidade e ao olhar pela janela viu o foco de incêndio em uma sala usada para guardar o lixo. “Fui para outra sala ver se estavam querendo furtar e me deparei com o fogo atrás da UBS, numa sala onde fica o lixo. Eu me desesperei e fui chamar outro vigia para me ajudar apagar o fogo. Quando chegamos a roda do ônibus estava começando pegar fogo também e foi aquele desespero”, relatou.

Ainda segundo o vigia, foram dois suspeitos que usaram garrafas com gasolina para atear fogo nos patrimônios públicos. Os dois fugiram do local pulando o muro após a ação dos vigias.

Conforme o comandante da PM em Parintins, Corrêa Júnior, os ataques ocorreram simultaneamente em Manaus. “A Polícia Militar acompanhou na madrugada de hoje todas essas ocorrências de incêndio, do mesmo modo operante, um coquetel molotov com líquido inflamável jogado nesses locais. Também ficamos sabendo que o fato está ocorrendo simultaneamente em Manaus. Então com certeza faz parte de alguma retaliação de alguma facção criminosa, a priore da facção que opera em Parintins, o Comando Vermelho”, falou Corrêa Júnior. A Polícia Militar está em busca de outro suspeito que participou da tentativa de incêndio da UBS da Vila Amazônia.

As polícias Civil e Militar já estão atuando em conjunto para chegar na real situação dos fatos e saber a motivação desses atos criminosos.

https://portalsamauma.com/