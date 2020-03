Escolinha de Futebol Parintins retoma atividades no Tupyzão

De responsabilidade do professor Zequinha Pimentel, a Escolinha de Futebol Parintins iniciou na quarta-feira, 11 de março, no estádio Tupy Cantanhede, seus treinamentos voltados para alunos de 06 a 15 anos de idade. De acordo com o professor Adriano Xavier o “Romarinho”, as atividades acontecem nas segundas e quartas-feiras, nos horários de 18h às 20h.

Romarinho comunica que no final desse mês acontece um amistoso de avaliação com a participação dos pais dos alunos/atletas. “É importante a participação e presença da família para o desenvolvimento do aluno/atleta, seja no esporte ou em sala de aula. A escolinha trabalha em parceria com os pais, que acompanham o trabalho feito junto aos seus filhos”, reitera.

Para interessados em integrar a escolinha de futebol, o professor informa que “as pessoas (responsáveis) podem se dirigir até a escolinha, no estádio, nos horários de treinamentos ou no ginásio Elias Assayag das 8h às 14h para mais informações.

Kedson Silva/JI