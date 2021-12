Escolinha de Futsal Tá na Veia encerra atividade 2021 com torneio festivo

A Escolinha de Futsal Tá na Veia encerrou nesta quinta-feira, 23 de dezembro, as atividades esportivas de 2021, com um torneio festivo no ginásio poliesportivo Seo Jovem, localizado no bairro Palmares, proporcionando interação, competitividade e lazer aos alunos/atletas, além da entrega de lanches.

Ívila Silva, mãe do pequeno Vinícius Nunes, destaca o excelente trabalho do professor Zinho Inomata e sua equipe proporcionando sempre um ambiente agradável aos alunos. “Esse é um momento muito bom, a escola é muito boa e eu gosto da forma como o Zinho e sua equipe trata os atletas. O meu filho ama esse ambiente, são meninos muitos bons, diciplinados e amigos. Aqui junto com os pais também fazemos novas amizades”, reiterou.

Ívila enaltece ainda que seu filho início na escolinha esse ano, nesse retorno das atividades. Apesar do pouco tempo de treino observa que seu filho conseguiu se desenvolver no meio esportivo e no social com as outras crianças. “Antes o Vinícius treinava sozinho em casa. Estar na escolinha Tá na Veia o ajudou bastante, pois vivia ansioso por não ter como se encontrar com outras crianças. Que Deus abençõe o Zinho para que esse projeto dure muito tempo”, ressaltou.

Zinho manifesta que o apoio, união e a confiança dos pais faz toda a diferença nesses seis anos do projeto da escolinha. “Foi muito gratificante por mais um ano está cumprindo essa agenda de encerramento anual da escolinha com a presença e união dos pais e das crianças. Esse ano não foi como esperávamos, teve crianças que viajaram e queriamos todos aqui. Entendemos que ainda é um ano atípico pela pandemia, mas o que importa é ver no rosto das crianças a felicidade, bem como dos pais e, é uma satisfação muito grande pra gente promover esse evento anualmente”, finalizou Zinho.

Texto e foto: Kedson Silva