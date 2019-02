Escolinha de Futsal Tá na Veia festejou 03 anos de atuação em Parintins

Na reponsabilidade do professor, campeão brasileiro escolar, Zinho Inomata a Escolinha de Futsal Tá na Veia comemorou na quadra do IFAM no último sábado, três anos de atuação em Parintins. O projeto trabalha a base do futsal parintinense em meio a 90 atletas dos 04 aos 16 anos de idade.

Segundo Zinho o objetivo do projeto é ajudar para uma sociedade melhor, formando atletas de boa conduta dentro e fora de quadra, tirando crianças e jovens do perigo das ruas. “Nesses três anos é gratificante ver a evolução dos nossos atletas e sua postura social como cidadão de bem. Graças a Deus a gente sempre recebe elogios dos pais pela mudança principalmente de comportamento dos filhos, através da didática do trabalho feito dentro da escolinha ajudando na boa conduta tanto dentro como fora de quadra. Além da bola no pé, o projeto exige respeito aos pais, professores e ao próximo, assim como, companheirismo, união, gratidão e amor, por isso somos uma família. ”, destacou.

O Professor pontua que apesar de nova, a escolinha já tem conquistas como: Copa dos Rios, Liga Parintinense em várias categorias, Campeonato Anjos da Vida, Copa Rei, além de atletas da escolinha, alunos do Colégio Nossa Senhora do Carmo, serem campeão estadual (JEA’s) e brasileiro escolar em 2017, além de formar também jogadores para muitas equipes na disputa da maior competição de futsal do interior do Amazonas, Copa Alvorada.

Os treinamentos acontecem nos seguintes horários e faixa-etárias:

Terça e quinta (Escola São José Operário):

18h às 19h: de 04 a 10 anos.

19 às 20h: de 11 a 16 anos.

Sábado (Ginásio Elias Assayag).

9h às 10h: de 04 a 10 anos.

10h às 11h: de 11 a 16 anos.

Inomata informa que o projeto ainda dispõe de somente seis vagas, e qualquer informação é só ligar para o número (92) 99143-4395 (Zinho). “Temos poucas vagas disponíveis porque prezamos muito pela qualidade e não pela quantidade. Nos superamos, a cada ano, vencemos obstáculos juntos, e agradecemos de coração a confiança de todos os nossos pais e atletas”, concluiu Zinho Inomata.

Kedson Silva/JI