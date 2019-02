“Escolinha do Caprichoso” lança campanha para abrir as portas em 2019

Seja padrinho ou madrinha de uma das crianças para o funcionamento do projeto social da Fundação Boi-Bumbá Caprichoso, em 2019. Esse é o desafio lançado pela professora Izabel Porto, gestora da Escola de Artes “Irmão Miguel de Pascale”, aos apaixonados pelo Boi Caprichoso e quem reconhece o valor social do projeto para o município de Parintins. A conclamação é para a nação azul entrelaçar as mãos em prol à escola de artes.

Desde outubro de 2018, Izabel Porto, ao aceitar convite do presidente Babá Tupinambá, encarou a missão de conduzir a gestão da “Escolinha do Caprichoso”. “A gente assumiu a escola com muita garra e com muita honra. Estou aqui por gostar de fazer esse trabalho. Conseguimos recursos nos meses de novembro e dezembro para manter a escola em funcionamento. Para 2019, quero que a gente se una, junto com a diretoria, nessa campanha”, destaca.

“A partir de hoje, conclamamos à todas as pessoas que gostam e amam a escola, como eu, para que a gente a mantenha de portas abertas. Vamos abrir a escola de artes e precisamos do apoio de todos. Lançamos essa campanha para a comunidade parintinense. Se você ama a escola, venha trazer sugestões, ideias e contribuições. Vamos tirar essa ideia da cabeça de que só a diretoria tem que fazer a sua, porque também devemos fazer nossa parte”, convoca a gestora.

Ao agradecer aos colaboradores do projeto social, Izabel Porto enfatiza o apoio fundamental dos professores das oficinas de arte-educação da Escola de Artes que mantém diálogo aberto com a gestão e aderem à campanha. “Estamos na fase de organização da escola e da equipe multidisciplinar. Temos uma estrutura boa e contamos com a parceria do Governo do Estado, mas ainda não temos recursos para a folha de funcionários”, pontua.

Quem quiser colaborar e adotar uma criança, pode procurar a Escola de Artes do Caprichoso, a partir do dia 18 de fevereiro, no expediente das 8h às 11h, ou entrar em contato telefone 092 99114-2962. “Então, se você adotar uma criança da escola, vamos mostrar, com transparência, cada passo onde será investido seu recurso. Em breve, reuniremos com os pais das crianças matriculadas no ano passado”, pondera Izabel Porto.

