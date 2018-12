Escolinha Parintins é campeã no sub-08

Por ter vencido o primeiro jogo pelo placar de 2 a 0, o empate na partida de ‘volta’ no início da noite desta segunda-feira, 03, no estádio Tupi Cantanhede por 1 a 1 contra a equipe da escola Nossa Senhora das Graças, rendeu a Escolinha Parintins o título de campeã da Copa Parintins de Futebol de Base, categoria fraldinha (sub-08).

O gol que consagrou a escolinha do professor Zequinha Pimentel campeã, foi feito pelo atacante Luan Lourenzo. “Estou muito feliz por ter feito o gol e por ter sido campeão. Dedico essa medalha a minha família, em especial, a minha mãe e ao meu pai por estarem sempre me incentivando e me dando apoio nos jogos. Se Deus quiser essa medalha é a primeira de muitas que virão”, destacou o artilheiro Luan Lourenzo.

Para os pais dos jogadores da equipe Nossa Senhora das Graças, o importante é a participação e o incentivo ao esporte. Aqui todos são campeões independente do lugar que ficarem no término da competição.

As semifinais do pré-mirim foram interrompidas no fim do primeiro tempo devido a forte chuva que caiu sobre a cidade, deixando o campo sem condições de jogo. “Faremos o segundo tempo das duas partidas do pré-mirim interrompida pela chuva na quarta-feira (05), iniciando às 17h30min, com Show de Bola 02 a 00 sobre a Escolinha Parintins B, e Nossa Senhora das Graças 00 e Craques do Futuro 01”, informa o coordenador da competição, Zequinha Pimentel.

Segundo Zequinha, a semifinal da categoria mirim entre Taveira Kid’s x Irmã Cristine e Real Madruga contra Colégio do Carmo também foi adiada para quarta-feira, assim como, a partida da categoria infantil entre Real Madruga e Irmã Cristine.

Por Kedson Silva/JI