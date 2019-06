Escolinha Tá na Veia valoriza cultura com desafio das Cores

Tweet no Twitter

Incentivar a prática do esporte, valorizando a cultura parintinense dos bois Caprichoso e Garantido entre as crianças da escolinha de futsal Tá na Veia, foi o objetivo do Desafio das Cores realizado na noite desta sexta-feira, 21, na quadra da escola estadual Tomaszinho Meireles, o GM3.

Passada de geração a geração, o amor e a ‘rivalidade’ dos bumbás ganhou o reforço dos pais que vibraram a cada lance de jogo. “A intenção é aproveitar o momento festivo do festival e promover interação entre os alunos com a participação dos pais, fomentando a nossa cultura pelas cores azul ou vermelha, preferidas de cada aluno”, destacou o evento o professor responsável da escolinha, Zinho Inomata.

O pai (Djanilton Almeida) que é Caprichoso, deixou a rivalidade de lado e torceu pelo filho (Miguel) que é vermelho e branco. “Se não existisse essa rivalidade saudável, não existia festival. Essa competição desperta a questão cultural do município na criança através do esporte. Muito legal essa iniciativa”, disse Djanilton.

Na soma dos confrontos, os alunos do Boi da Baixa de SãoJosé sairam vencedor do desafio:

Sub-06: Caprichoso

Sub-08: Garantido

Sub-10: Garantido

Sub-12: Garantido

Sub-14: Garantido

Sub-16: Caprichoso

Texto e fotos: Kedson Silva – JI