Espalha Emoção, pássaro Jaçanã e Peti na Roça vencem festival do Mocambo 2019

Foto: Simone Brandão

Os campeões do XVI Festival Folclórico do Mocambo do Arari foram conhecidos na manhã desta segunda-feira (29), após leitura das notas dos jurados, realizada pela comissão organizadora do evento e Associação das Tradições Culturais do Mocambo do Arari (Atracamar), no Mocambódromo.

Da disputa dos bumbás, o boi Espalha Emoção, sagrou-se bicampeão, com 835.9 pontos, contra 834.9 do Touro Branco.

O Bumbá, das cores amarela e branca, defendeu a temática “Vigésima Evolução” que contou a história de 20 anos de fundação do boi na agrovila do Mocambo do Arari, e destacou as manifestações culturais da Amazônia.

Entre os pássaros, o Jaçanã das cores laranja e preto foi o vencedor, com 754.4, contra 751.2 do pássaro Pavão Misterioso. Esse ano o grupo levou para a arena o tema “Somos todos Amazônia”. O pássaro que veio do município de Maués e se perpetuou na região, chamou atenção para a preservação da flora e fauna da floresta Amazônica e fez o convite a todos a pensarem no bem estar da floresta.

Tradicional no festival do Mocambo, a quadrilha Peti na Roça, das cores laranja e branca, tornou-se bicampeã, com o tema “Duas na nações, duas tradições e um só amor” que exaltava os bumbás que fazem parte do festival do Mocambo, Espalha Emoção e Touro Branco, como bandeiras que chamam atenção para as tradições do Mocambo do Arari, sendo grandes vitrines, das crenças e do trabalho dos Mocambenses. Na pontuação geral ficou Peti na Roça 278.3 pontos contra 278.1, da quadrilha Unidos do Bairro de Lourdes, estreante no festival.

