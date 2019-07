Esporte amazonense em festa com abertura do JEAs 2019

Cerca de nove mil alunos/atletas das escolas públicas e particulares participaram na tarde desta quarta-feira, 17 de julho, da abertura da 42° edição dos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs. O evento que é o pontapé inicial para a disputa da maior competição escolar do Norte do Brasil, aconteceu na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira e é idealizada pelo Governo do Estado através da Sejel e da Seduc.

A competição escolar regional é disputada em 15 modalidades: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Basquetebol 3×3, Futebol, Futsal, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Luta Olímpica, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Voleibol e Xadrez, além das competições para atletas com deficiência (PCDs), no Atletismo, Bocha, Futsal, Parabadminton e Tênis de Mesa nos naipes masculino e feminino, nas categorias (12 a 14 anos – infantil) e (15 a 17 anos – juvenil).

Parintins em 2019, luta por medalhas nas modalidades: atletismo, badmington, xadrez, natação, tênis de mesa, futsal, handebol e voleibol.

Hospedagem

As delegações de 36 municípios que irão participar da fase final do JEAs já estão na capital, hospedadas em oito hotéis, entre eles: Taj Mahal, Plaza, Amazônia Tower, Mônaco, Ana Cássia, Panair e Acla, além do Hotel da Vila Olímpica. Na estrutura, serão utilizados quatro ginásios, dez quadras e dois campos de futebol para os jogos.

Kedson Silva – JI