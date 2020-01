Esporte Clube Navio anuncia elenco em busca do bicampeonato da Copa Alvorada de Futsal 2020

Atual campeão da Copa Alvorada de Futsal, o Esporte Clube Navio Parintins efetuou o pagamento da inscrição e está confirmado para a disputa da 23° edição da maior competição de futsal do Baixo Amazonas que inicia no mês de fevereiro em Parintins (369 Km de Manaus).

Formado por multicampeões dos estados do Amazonas e do Pará, a assessoria de imprensa do clube parintinense divulgou nas redes sociais na noite de quarta-feira, 08 de janeiro, o nome dos jogadores que formarão o elenco que buscará o bicampeonato da Copa em 2020:

Goleiros: (Artur Junior e Alkimar);

Fixo: (Lukinha);

Alas: (Dominick, Henrique, Johnnathan, Müller, Neto Mocajuba, Tchuka);

Pivôs: (Diego Belém e Som Melo);

Dezesseis equipes da Ilha Tupinambarana, Barreirinha, Nhamundá, além de representantes do estado do Pará (Terra Santa, Juruti e Faro) disputam a competição que também acontece no naipe feminino. As equipes tanto do naipe masculino como do feminino têm até o dia 15 de janeiro para confirmarem participação no evento esportivo que está previsto para iniciar dia 18 de fevereiro.

Kedson Silva/JI

Foto: Arleison Cruz